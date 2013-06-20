В ВР договариваются о дате перевыборов в проблемных округах

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак предлагает сегодня в 12.00 рассмотреть законопроект о повторных выборах народных депутатов в некоторых одномандатных округах в связи с невозможностью достоверного установления их результатов 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал после открытия утреннего заседания парламента.

“Я приглашаю в кабинет руководителей фракций. Нужно согласовать время проведения выборов. Согласуем - тогда после 12-ти включим в повестку дня и будем рассматривать”, - сказал председатель ВР.

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Как сообщал УНИАН, по словам председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давида Жвании, если законопроект о выборах народных депутатов в 5-ти проблемных округах будет принят 20 июня, то выборы состоятся 25 августа.

В частности, отметил он, в законопроекте, рассмотренном в комитете, предусмотрено, что выборы состоятся через 60 дней после вступления закона в действие.

Вместе с тем оппозиция настаивает, чтобы выборы в проблемных округах были назначены на 27 октября.