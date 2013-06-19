КИУ: выборы делегатов Курултая прошли без существенных нарушений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета избирателей Украины, к таким выводам пришли в Крымском отделении КИУ, подбивая итоги наблюдения за избирательным процессом.

Эксперты Крымского отделения организации отметили существенное несовершенство Положения о выборах делегатов Курултая крымскотатарского народа, а также отсутствие в ЦИК Курултая права разъяснять или дополнять настоящий документ своими распоряжениями.

Эксперты также указали на недостаточность средств на финансирование выборов, что и привело к определенным сложностям в вопросах организации голосования крымскотатарского народа.

«На первых этапах мы отметили массовые случаи выдачи бюллетеней без паспортов и ряд других проблем, связанных, в первую очередь, с незнанием требований Положения, а также с безответственным подходом к своим обязанностям в комиссиях на местах. Позитивной тенденцией стало сокращение числа этих случаев, однако на протяжении всего процесса выборов наши наблюдатели постоянно фиксировали такие нарушения, как неоткрытие или несвоевременное открытие избирательных участков, агитация в день голосования, в том числе представителями участковых комиссий и несоблюдение процедуры выдачи бюллетеней», - сказал председатель Крымского отделения КИУ Андрей Криско.

Крымское отделение Комитета избирателей намерено подготовить и передать в ЦИК Курултая ряд практических рекомендаций, а также методические материалы для дистанционного обучения членов окружных и участковых комиссий.

«Если при таком уровне политической толерантности, который продемонстрировали субъекты избирательного процесса на этих выборах, удастся решить комплекс выявленных организационных проблем и усовершенствовать законодательную базу - следующие выборы делегатов Курултая могут по всем показателям значительно приблизиться к существующим стандартам избирательного права», - считает Криско.