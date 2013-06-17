Лукашенко прилетел в Украину с сыном

Как передает «Комсомольская правда в Украине», самолет с главой соседнего государства приземлился в "Борисполе" около пяти часов вечера. Среди высокопоставленных лиц, вошедших в официальную делегацию, есть младший сын главы государства - девятилетний Николай.

«Все официальные мероприятия с участием Президентов состоятся во вторник. Главу Беларуси поселили в президентской гостевой резиденции на Липской», - сообщили источники газеты.

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Планируется, что во вторник, 18 июня, в 11.20 Президенты Виктор Янукович и Александр Лукашенко проведут беседу "с глазу на глаз". После полудня ожидается подписание украино-белорусских документов. В частности, речь идет о том, что на высшем государственном уровне будет окончательно решен вопрос о демаркации государственных границ.

Как стало известно КП, пока отец-президент Александр Лукашенко будет решать государственные дела, сыну Коле организуют "отдельную программу".

Также было во время недавнего визита в Армению. На развлечения Николая Лукашенко из госбюджета страны потратили 200 тыс. драмов (480 долл.). Пока Лукашенко был на переговорах, его сын успел шесть раз воспользоваться автодромом, 11 раз – игровыми автоматами, совершил заезд на 19 кругов в картинг-клубе и дважды посмотрел фильм в 7D кинотеатре.