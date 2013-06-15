В Киеве открылся торжественный съезд «Батькивщины» (фото)

Съезд начался с обнародования письма-обращения председателя партии, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к делегатам.

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Как передает корреспондент УНИАН, обращение зачитала дочь председателя «Батькивщины» Евгения Тимошенко после того, как первый заместитель председателя политсовета партии, руководитель центрального штаба Александр Турчинов открыл съезд.

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После обнародования письма делегаты съезда стали скандировать: “Юле – волю”, поднявшись с мест.

На съезде присутствуют более 2 тысяч делегатов, в том числе члены фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины, а также Юрий Луценко.

В свою очередь, в столичном главке милиции сообщили, что количество людей, присутствующих на Михайловской площади, не превышает 1,5 тысячи.