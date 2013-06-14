Яценюк стал главой политсовета Батькивщины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Турчинов.

По его словам, подтверждено, что Тимошенко остается на должности председателя партии.

Кроме того, председатель партии «Реформы и порядок» Сергей Соболев будет избран заместителем председателя «Батькивщины», сказал Турчинов.

В свою очередь Яценюк подчеркнул, что «впервые за 20 лет украинской истории демократических партий демократы не на словах, а на деле объединились».

“Мы объединились на базе партии “Батькивщина”, а другие партии прекратят деятельность в связи с объединением в единую мощную демократическую силу”, - подчеркнул Яценюк.

Он уточнил, что все решения делегаты съезда принимали единогласно.

Соболев отметил, что “это исторический момент, когда мы переходим в абсолютно новое качество, и это новое качество — это не раздробленность, а это объединенная единая позиция партии “Батькивщина”.

Турчинов сообщил, что, кроме «Фронта Змін» и ПРП, также будет объединение со многими представителями Народного Руха и “другими независимыми политиками, которые имеют смелость сегодня вместе стоять и оппонировать нынешнему режиму и не бояться тех репрессий, которые, безусловно, мы ожидаем”.

На вопрос журналистов, каким образом будут объединяться областные организации партий, Турчинов сказал: “Мы полностью поддерживаем демократические инициативы наших низовых партийных организаций, и единственный критерий у нас — это профессионализм и ответственность, который мы будем использовать при формировании кадрового состава нашей общей политической силы, то есть не квотный принцип, а именно профессиональный принцип”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, съезд партии «Фронт Змін» единогласно принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта Змін» в ВО «Батькивщина».