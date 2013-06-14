Яценюк стал главой политсовета Батькивщины

20:27, 14 июня 2013
Политика
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Съезд партии “Батькивщина” избрал Юлию Тимошенко председателем партии, Арсения Яценюка — председателем политсовета партии, Александра Турчинова — первым заместителем председателя политсовета и руководителем центрального штаба.

Яценюк стал главой политсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Турчинов.

По его словам, подтверждено, что Тимошенко остается на должности председателя партии.

Кроме того, председатель партии «Реформы и порядок» Сергей Соболев будет избран заместителем председателя «Батькивщины», сказал Турчинов.

В свою очередь Яценюк подчеркнул, что «впервые за 20 лет украинской истории демократических партий демократы не на словах, а на деле объединились».

“Мы объединились на базе партии “Батькивщина”, а другие партии прекратят деятельность в связи с объединением в единую мощную демократическую силу”, - подчеркнул Яценюк.

Он уточнил, что все решения делегаты съезда принимали единогласно.

Соболев отметил, что “это исторический момент, когда мы переходим в абсолютно новое качество, и это новое качество — это не раздробленность, а это объединенная единая позиция партии “Батькивщина”.

Турчинов сообщил, что, кроме «Фронта Змін» и ПРП, также будет объединение со многими представителями Народного Руха и “другими независимыми политиками, которые имеют смелость сегодня вместе стоять и оппонировать нынешнему режиму и не бояться тех репрессий, которые, безусловно, мы ожидаем”.

На вопрос журналистов, каким образом будут объединяться областные организации партий, Турчинов сказал: “Мы полностью поддерживаем демократические инициативы наших низовых партийных организаций, и единственный критерий у нас — это профессионализм и ответственность, который мы будем использовать при формировании кадрового состава нашей общей политической силы, то есть не квотный принцип, а именно профессиональный принцип”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, съезд партии «Фронт Змін» единогласно принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта Змін» в ВО «Батькивщина».

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