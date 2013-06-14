Ахметов напомнил, как в 1997 году выполнил просьбу Януковича

Президент компании СКМ Ринат Ахметов пообещал, что жители Енакиево, Мариуполя и Запорожья будут дышать свежим воздухом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на презентации проекта по строительству новой аглофабрики на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

Ахметов отметил, что во всех городах, где расположены металлургическим предприятия СКМ (Енакиево, Мариуполь, Запорожье), «люди будут дышать чистым воздухом, только для этого нужно набраться терпения».

Он напомнил, что в этом году Енакиевскому метзаводу исполняется 116 лет, и когда СКМ стала акционером завода в 1996 году, то это предприятие производило в год 1 млн 5 тыс. тонн чугуна, 1 млн 6 тыс. тонн стали и средняя зарплата составляла 78 долларов.

Ахметов отметил, что в то время страна находилась в состоянии кризиса, но в 1997 году губернатором Донецкой области стал Виктор Янукович, который попросил сохранить это метпредприятие.

«Ринат, пожалуйста, не останавливай металлургический завод в Енакиево», - сказал мне Янукович, подчеркнув, что это предприятие является градообразующим», - сообщил Ахметов.

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Президент компании СКМ подчеркнул, что сейчас он может гордиться достижениями ЕМЗ.

«За 2012 год ЕМЗ вышел на производство чугуна в год в объеме 2 млн 465 тыс. тонн, стали — 2 млн 732 тыс. тонн и среднюю зарплату 592 доллара», - сказал Ахметов.

По его словам, в настоящее время остается только один нерешенный вопрос — это сохранение чистого воздуха в городах, где работают его предприятия.

При этом Ахметов отметил, что, несмотря на кризис, он выполняет свои обещания, и во всех трех городах (Енакиево, Мариуполь, Запорожье) экологический вопрос вскоре будет решен.