Янукович едет на малую родину - журналистов будут держать на расстоянии

Президент Украины Виктор Янукович сегодня осуществит рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Во время визита в Енакиево Президент Украины примет участие в закладке первого кирпича новой аглофабрики ПАО «Енакиевский металлургический завод».

Напомним, 6 декабря 2011 года Янукович заявил, что в ближайшее время в Енакиево должна быть построена аглофабрика. Он отметил, что это даст возможность значительно улучшить экологическую ситуацию в городе.

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Янукович выразил уверенность, что объект будет построен не более чем за 4 года.

Владелец ЗАО «СКМ», которое контролирует ЕМЗ, Ринат Ахметов тогда заверил, что алгофабрика в Енакиево будет построена в ближайшее время.

Журналистам сообщили, что 14 июня они смогут наблюдать за посещением президентом ЕМЗ из пресс-центра, - отмечают Новости Донбасса.

Пресс-брифинг не предусмотрен визитом Януковича в Енакиево.

"Для журналистов будет организована работа пресс-центра, где будет осуществляться раздача видео и аудио сигналов следующих характеристик: видеовыход разъем BNC, видеосигнал системы РAL.Аудиовыход разъем XLR, аудио сигнал аналоговый (линейный)", - сообщили в пресс-службе донецкого губернатора.

Кроме ЕМЗ, Янукович посетит еще и местное кладбище.