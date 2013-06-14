Аваков: формат акции «Вставай, Украина!» изменен согласно требованиям Тимошенко

После послания Юлии Тимошенко оппозиция изменила формат акции «Вставай, Украина!»: оппозиционные депутаты больше работают с гражданами, а митинги стали лишь результативной частью этой работы. Об этом «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Арсен Аваков.

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«Давайте не поддаваться шаблонам, а действительно прочитаем то, что написала Юлия Тимошенко - она написала, что хватит раскачивать страну, хватит качать лодку, очень есть серьёзная опасность перевернуться, когда речь идёт с одной стороны об акции «Вставай Украина!».С другой стороны об «антифашистских маршах»... Речь шла о том, что Тимошенко обратилась к обоим сторонам, чтоб это было прекращено, изменена риторика. С другой стороны, она говорит, что выход из этой ситуации – это идти к людям. Сейчас оппозиция немного изменила формат акции «Вставай Украина!» и идёт к людям. Перед акцией теперь мы проделываем совсем другую работу – выезжают депутаты, мы работаем. Акции – лишь остриё копья сейчас, это результирующая часть работы и так будет дальше», - заявил Аваков.