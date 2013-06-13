Главу Херсоноблэнерго исключили из фракции ПР

Как сообщил УНИАН руководитель фракции ПР в горсовете, директор Херсонского городского водоканала Игорь Козаков, заседание фракции состоялось 13 июня в 16:00.

За исключение из фракции Сафронова проголосовал 31 член фракции, двое проголосовали "против" и трое - воздержались. 12 членов фракции в связи с периодом отпусков не присутствовали на заседании фракции. Всего во фракцию Партии регионов в Херсонском горсовете входят 49 депутатов.

Сам Сафронов в заседании фракции участия не принимал.

Официальная формулировка принятого решения: "За систематическое нарушение партийной дисциплины и требований Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

Козаков отметил, что обсуждение претензий фракции к Сафронову было "весьма содержательным, а само обоснование решения фракции занимает две страницы".

При этом, вопрос о лишении Сафронова депутатского мандата не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, Сафронов был избран депутатом Херсонского горсовета по партийным спискам Партии регионов в октябре 2010 года.

В сентябре 2012 года и в феврале и в марте 2013 года ПАО "Херсоноблэнерго" отключало Херсонский горводоканал за долги.

Во время последнего отключения от энергоснабжения объектов Херсонского горводоканала, котрое произошло 6 июня 2013 года, без водоснабжения сутки находились 45 тыс. херсонцев.

Энергетики обосновывали свои действия задолженностью водоканала перед ними за уже потребленную электроэнергию.

По данным Херсонского горводоканала появление задолженности перед энергетиками в большой степени связано с несвоевременным и не в полным объеме расчетами правительства с предприятием по компенсациям за разницу в тарифах на водоснабжение для населения.