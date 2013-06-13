Социолог: референдум о Таможенном союзе расколет Украину

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение социолог, основатель группы компаний Research and Branding Group Евгений Копатько высказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

“Если разница даже будет в 5%, даже в 10% - это проблема для страны. Даже 40 на 60. Это значительные показатели. Понимаете, это не мирная Европа. Это повод для политического раскола, для мобилизации по признаку территориальному, по признаку, что одни более правоверные, потому что хотят в цивилизованную Европу, а другие - более дикие, которые хотят в Таможенный союз. Это неправильно: ни тот, ни другой аргумент”, - сказал он.

При этом Копатько допустил, что результаты референдума все же могли бы быть в пользу вступления в Таможенный союз, однако этого недостаточно для консолидации общества.

Он также добавил, что в случае подписания Украиной соглашения о зоне свободной торговли с ЕС все же останется актуальным вопрос о Таможенном союзе.

“Одно без другого решаться не может”, - сказал Копатько.

Кроме того, он выразил мнение, что, учитывая “демографическую катастрофу”, украинская власть должна продолжать реализацию пенсионной реформы.

Социолог привел данные из доклада ООН за 2012-2013 годы относительно состояния городов в мире, согласно которым на первом месте среди городов, которые стремительно исчезают, находится Днепропетровск, на третьем - Донецк, на четвертом - Запорожье, на десятом - Харьков и на тринадцатом - Одесса.

«Две трети городов первой пятнадцатки - это города русские и украинские”, - сказал Копатько и добавил, что Украина катастрофически вымирает.

Соответственно, убежден социолог, пенсионная реформа должна продолжаться, а пенсионный возраст - повышаться.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко заявил, что Украинцы на референдуме определятся в вопросе вступления государства в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Лидер фракции КПУ Петр Симоненко также предложил до ноября провести референдум по поводу вступления Украины в Таможенный союз.