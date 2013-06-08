Табачник возвращает в школы русский язык - как второй иностранный

Приравнивание русского к "второму иностранному языку", хотя согласно Конституции он является языком нацменьшинств, позволит значительно расширить его изучение в украинских школах, пишет в своей статье для ZN.UA Оксана Онищенко.

Управления образования собрали информацию о том, какой именно язык будут изучать как второй иностранный пятиклассники каждой школы: 52% школ выбрали немецкий язык, 23% - русский, 14% - французский, 8% - английский, 2% - польский, 1% - испанский.

Сами работники образования рассказывают, что на различных совещаниях их всячески побуждают выбирать русский.

По информации главы парламентского комитета по вопросам науки и образования Лилии Гриневич, только в Киевской области русский как иностранный будут изучать 50% учащихся, а в Бориспольском районе таких школьников — целых 62%.

Как отмечает обозреватель, для некоторых школ выбор русского языка в качестве второго иностранного является единственным выходом в ситуации, когда второй иностанный обязателен, а кадров нет.