У Табачника разрешили ВУЗам начинать учебный год, когда они захотят

Об этом говорится в соответствующем письме Министерства образования и науки к руководителям высших учебных заведений, пишет Тиждень.ua.

В связи с инициативой Правительства Автономной Республики Крым по организации летнего отдыха студентов в Минобразования отмечают, что определение графика учебного процесса, как части учебного плана, относятся к компетенции высшего учебного заведения.

«Таким образом, высшее учебное заведение имеет право самостоятельно устанавливать срок начала учебного года, при условии обязательного соблюдения нормативных объемов учебного времени», - говорится в сообщении.

Согласно документу, перенос срока начала учебного года должно быть согласовано с совещательными органами ВУЗа и органом студенческого самоуправления.

В Минобразования обращают внимание, что коррекция графика учебного процесса не может применяться к студентам первого курса, что связано со сроками вступительной кампании, вступительных экзаменов, зачислением на обучение, заключением контрактов и т.д..