Американский эксперт: ЕС поставил Украине слишком строгие требования

По его мнению, ошибочным является условие, при котором подписание соглашения зависит от освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, передает Польское радио.

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Каратницкий выразил мнение, что Президент Украины Виктор Янукович «ведет игру, балансирует между условиями ЕС и требованиями внутренней украинской политики. Он надеется, что ЕС уступит первым».

По мнению Каратницкого, Янукович никогда не согласится на вступление Украины в Таможенный союз.

«В этой организации все принципы устанавливает фактически Россия. (...) Украина не пойдет на ограничение своего суверенитета. Во-вторых – украинские олигархи будут против, опасаясь российского капитала и российских олигархов», – сказал Каратницкий.

По мнению эксперта, «У Украины нет выбора: интеграция с Европой или с Россией», а может выбирать только между «интеграцией с ЕС или теневой зоной, что было бы наихудшим».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил вывод по Украине, в котором выразила готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и существенный прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.