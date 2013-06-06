Генсек: Вопрос Тимошенко влияет на председательство Украины в ОБСЕ

Вместе с тем он отказался комментировать утверждения министра иностранных дел Леонида Кожары, который в этом году является председателем ОБСЕ, что в Украине нет политических заключенных, сообщает Радио Свобода.

По словам Дзанниера, это внутренний вопрос Украины, и Кожара сам несет полную ответственность за такое заявление.

«Есть определенные вопросы, которые должна решить страна, председательствующая в ОБСЕ. Я, со своей стороны, приветствую шаги, принятые в отношении некоторых политических деятелей, которые были заключены, особенно по (Юрия) Луценко, бывшему министру (внутренних дел), с которым мы сотрудничали по ряду проектов ОБСЕ», - сказал генеральный секретарь организации.

«Очевидно, остается вопрос Тимошенко, и с этим вопросом Украина должна справиться сама. Этот вопрос верховенства права. Мы, конечно, очень хорошо знаем о дискуссии по этому вопросу», - добавил он.

«Как нынешняя страна-председатель ОБСЕ, организации, которая поддерживает верховенство права и права человека, Украина должна откровенно рассмотреть этот вопрос», - отметил Дзанниер.