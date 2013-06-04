На Банковой заявляют, что решение КС напрямую не касается выборов в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге перед заседанием Координационного совета по вопросам развития гражданского общества.

“Я тоже киевлянка, и для меня четко и понятно, что киевляне имеют право иметь и своего избранного голову, и Киевсовет. И принцип периодичности выборов связан с тем, что они должны происходить в сроки, определенные законодательством, и Конституция Украины четко определяет сроки полномочий избранных органов местного самоуправления, и соответственно нужно исходить из этого”, - сказала Ставнийчук.

Она также отметила, что КС давал толкование очередных выборов в соответствии с европейскими стандартами принципа периодичности выборов.

“По моему мнению, решение Конституционного суда напрямую не касается вопроса проведения выборов в Киеве. Вопрос назначения выборов - исключительные полномочия Верховной Рады, и Конституция предусматривает не только право, но и прямую обязанность парламента назначать очередные, внеочередные, в том числе местные выборы. Следовательно, все вопросы, связанные с выборами городской власти, - это вопрос к парламентариям”, - отметила советник Президента.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая с.г. КС обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.

Представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах, в частности - о местных выборах в Киеве, поступило в КС в марте этого года. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать в Верховной Раде за назначение выборов в столице на июня 2013 года до заключения КС.

25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что будут блокировать работу Киевсовета после 2 июня, поскольку в этот день, по их мнению, завершается 5-летний срок полномочий городского совета.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенье октября 2015 года.

После этого в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 2175а, инициированный народными депутатами от "Батькивщины", которым предлагается назначить выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 г.