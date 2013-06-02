Сегодня в 117 населенных пунктах состоятся внеочередные местные выборы

Согласно постановлению, которые Верховная Рада Украины VII созыва, приняла в марте этого года выборы пройдут во всех областях Украины.

На сайте Гражданской сети ОПОРА обнародован список населенных пунктов, где будут проходить внеочередные выборы.

В Автономной Республике Крым состоятся выборы: Ялтинского городского головы; Лучистивского сельского головы Алуштинского городского совета; Чайкинского сельского головы Джанкойского района; Николаевского поселкового головы Симферопольского района; Маломаяцкого сельского головы Алуштинского городского совета; Кукушкинського сельского головы Раздольненского района; Желябовського сельского головы Нижнегорского района; Чапаевского сельского головы Советского района; Мельничного сельского головы Белогорского района; Зоркинского сельского головы Нижнегорского района.

В Винницкой области состоятся выборы: Обидненского сельского головы Немировского района; Бандишивского сельского головы Могилев-Подольского района; Торканивского сельского головы Тростянецкого района; Бушинского сельского головы Тывровского района.

В Волынской области состоятся выборы: Почаповский сельского головы Любомльского района; Старопорицкого сельского головы Иваничивского района.

В Днепропетровской области состоятся выборы: Красногригорьевского поселкового головы Никопольского района; Дмитровского сельского головы Никопольского района; Павлопильского сельского головы Никопольского района; Мелиоративновского поселкового головы Новомосковского района; Бородаевского сельского головы Верхнеднепровского района; Березнувативского сельского головы Солонянского района.

В Донецкой области состоятся выборы: Новотроицкого сельского головы Красноармейского района; Петровского Второго сельского головы Александровского района; Северного поселкового головы Снежнянского городского совета; Зайцевского поселкового головы Горловского городского совета; Корсунского поселкового головы Енакиевского городского совета; Рай-Александровского сельского головы Славянского района; Новомихайловского сельского головы Марьинского района; Дмитровского сельского головы Славянского района.

В Житомирской области состоятся выборы Краивщинского сельского головы Володарск-Волынского района и Мотовиловского сельского головы Любарского района.

В Закарпатской области состоятся выборы Береговского городского головы и Тарасовского сельского головы Тячевского района.

В Запорожской области состоятся выборы Великознамянского сельского головы Каменско-Днепровского района и Московского сельского головы Вольнянского района.

В Ивано-Франковской области состоятся выборы Палагицкого сельского головы Тлумацкого района и Тенетниковского сельского головы Галицкого района.

В Киевской области пройдут выборы: Пищикивского сельского головы Сквирского района; Боровского поселкового головы Фастовского района; Кривянского сельского головы Таращанского района; Васильковского городского головы; Торчицкого сельского головы Ставыщенского района; Краснослободского сельского головы Обуховского района.

В Кировоградской области состоятся выборы: Степановского сельского головы Кировоградского района; Войновского сельского головы Александрийского района; Куйбышевского сельского головы Бобринецкого района; Овсяниковского сельского головы Кировоградского района; Червонодолинского сельского головы Бобринецкого района.

В Луганской области состоятся выборы: Алчевского городского головы; Врубовского поселкового головы Попаснянского района; Даниловского сельского головы Беловодского района; Евсузкого сельского головы Беловодского района.

Во Львовской области состоятся выборы: Телязского сельского головы Сокальского района; Поричанського сельского головы Яворивского района.

В Николаевской области пройдут выборы: Вознесенского городского головы; Прибужского сельского головы Доманевского района; Кобзарцовского сельского головы Снигиревского района; Первомайского сельского головы Снигиревского района.

В Одесской области состоятся выборы: Саражинского сельского головы Балтского района; Андреевского сельского головы Белгород-Днестровского района; Трапивского сельского головы Татарбунарского района; Перелитского сельского головы Балтского района; Песчанского сельского головы Балтского района.

В Полтавской области состоятся выборы: Денисовского сельского головы Оржицкого района; Удовиченковского сельского головы Зеньковского района; Андреевского сельского головы Машевского района; Ковалевского сельского головы Полтавского района; Харкивецкого сельского головы Лохвицкого района; Таверовского сельского головы Чутовского района; Новотагамлицкого сельского головы Машевского района; Малонехворощанського сельского головы Машевского района; Крутобалковского сельского головы Новосанжарского района.

В Ривненской области состоятся выборы: Сновидовичского сельского головы Рокитновского района; Милятинского сельского головы Острожского района.

В Сумской области пройдут выборы: Песковского сельского головы Буринского района; Верхосульского сельского головы Белопольского района; Пидопригоровского сельского головы Лебединского района; Сонячненского сельского головы Ахтырского района; Дмитровского сельского головы Великописаровского района; Сосновского сельского головы Конотопского района; Вязовского сельского головы Ахтырского района; Вязовского сельского головы Конотопского района; Камышанского сельского головы Ахтырского района; Казачьего сельского головы Конотопского района; Червоненского сельского головы Сумского района; Маловысторопского сельского головы Лебединского района.

В Тернопольской области состоятся выборы: Завальевского сельского головы Пидгаецкого района; Залесского сельского головы Борщевского района; Касперовского сельского головы Залещицкого района; Шупарского сельского головы Борщевского района; Котузовского сельского головы Теребовлянского района; Ивано-Золотовского сельского головы Залещицкого района; Стриевского сельского головы Збаражского района; Бильче-Золотецкого сельского головы Борщевского района; Нижбирковского сельского головы Гусятинского района; Сороцкого сельского головы Теребовлянского района.

В Харьковской области пройдут выборы Сомовского сельского головы Зачепиловского района.

В Херсонской области состоятся выборы: Маркеевского сельского головы Чаплинского района; Белоусовского сельского головы Великоолександровского района и Стокопановского сельского головы Генического района.

В Хмельницкой области состоятся выборы: Поляховского сельского головы Теофипольского района; Великопузирковского сельского головы Изяславского района; Ганнопольско сельского головы Славутского района.

В Черкасской области состоятся выборы: Чернобаевского поселкового головы Чернобаевского района; Калениковского сельского головы Золотоношского района; Сагуновского сельского головы Черкасского района; Пшеничницкого сельского головы Каневского района; Ревивского сельского головы Каменского района; Томашевского сельского головы Уманского района.

В Черновицкой области состоятся выборы Новоднестровского городского головы и Анадольского сельского головы Хотинского района.

В Черниговской области состоятся выборы: Антоновского сельского головы Варвинского района; Деревинского сельского головы Гродненского района; Смолыгивского сельского головы Репкинского района; Октябрьского сельского головы Семеновского района; Валковского сельского головы Прилуцкого района.