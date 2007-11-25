Ющенко удивлен позицией российского МИДа относительно Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО удивлен позицией Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно Голодомора в Украине 1932-1933 г.г.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1» в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его тревожат высказывания российского МИДа.

«Откровенно хочу сказать, что когда мы в декабре прошлого года с Владимиром ПУТИНЫМ обсуждали этот вопрос, у меня было ощущение, что у нас намного больший прогресс в оценках и понимании этой трагедии», - отметил украинский Президент, рассказав, что тогда даже была достигнута договоренность об общем чествовании годовщин трагедии.

Он повторил свою позицию, что в Голодоморе 1932-1933 годов виновен исключительно коммунистический - сталинский режим и В.ЮЩЕНКО не «видит вины России и россиян». Он подчеркнул, что мероприятия по чествованию жертв Голодомора не направлены ни против одной страны мира.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Департамент информации и печати МИД России распространил комментарий, в котором объявление голода 1932-1933 годов «актом геноцида относительно украинского народа» названо «однобоким искажениям истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам».

В документе отмечалось, что «тема голода 30-х годов в Советском Союзе, жертвами которого были люди многих национальностей, в частности украинцы, россияне, казахи и другие народы СССР, все больше становится предметом всевозможных спекуляций со стороны определенных политических кругов в Украине».

По мнению российского МИДа, «это обижает память жертв других национальностей, погибших в голод 1932-1933 годов в бывшем Советском Союзе».