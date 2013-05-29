Палатку журналистов убрали из-под стен МВД (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявила сегодня в интервью журналистам возле помещения МВД, где движением “Стоп Цензуре” установлен временный информационный центр, который напоминает работникам правоохранительных органов об их обязанности как можно быстрее расследовать обстоятельства нападения на журналистов.

«На сегодняшний день досудебное расследование проводится именно по препятствованию журналистской деятельности. Мы принимаем все возможные меры, чтобы привлечь максимальное количество свидетелей. На сегодняшний день у нас нет оснований утверждать, что досудебное расследование по факту препятствования журналистской деятельности затягивается, но мы будем настаивать, чтобы все материалы были переданы в суд в разумные сроки», - сказала Кирина. Она заметила, что сторона защиты также обжалует решение суда по поводу изменения меры пресечения подозреваемому в избиении журналистов Вадиму Титушко, который был освобожден из-под ареста под залог. Также Кирина подчеркнула, что защита будет контролировать, чтобы не было затягивания в расследовании дела.

В свою очередь активистка движения “Стоп цензуре!” Наталия Соколенко отметила, что сегодня представители отмеченного движения снимают палатку под МВД. “Мы считаем, что 10 дней было достаточно, чтобы министр внутренних дел предпринял решительные действия по раскрытию преступления и задержанию всех виновных. Но мы думаем, что решения по этому делу принимаются не здесь (в МВД) поэтому мы снимаем палатку и переносим её в другое место, куда именно - подумаем”, - сказала Соколенко. При этом от имени активистов движения она заверила, что если требования журналистов не будут выполнены, “мы гарантируем, что будем продолжать акцию протеста с палатками, с другими предметами”. Также представители движения “Стоп цензуре!” озвучили требование к МВД эффективно расследовать дело об избиении и препятствовании профессиональной деятельности журналистов, обнародовать результаты служебной проверки, а также возбудить уголовное дело в отношении работников МВД, которые проигнорировали преступное нападение на журналистов. Кроме того, участники движения требуют от Администрации Президента немедленно созвать межведомственную рабочую группу и пригласить на её заседание министра МВД Виталия Захарченко и генерального прокурора Виктора Пшонку.

Также журналисты требуют от Президента Украины Виктора Януковича, как гаранта свободы слова, публичной реакции на дерзкий случай нападения на журналистов.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Владислава Соделя, которые снимали драку.

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф. Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили стражей порядка защитить их.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст.171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападения были переквалифицированы в хулиганство. 21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении журналистов “5 канала” Сницарчук и газеты «Коммерсантъ» Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая. 22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя министр МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.