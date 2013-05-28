Карьера Яценюка пошла по нисходящей – Погребинский

Амбиции Юрия Луценко на лидерство также не имеют оснований. А наибольшие шансы стать оппонентом Виктора Януковича в 2015 году имеет Виталий Кличко. Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский, комментируя ситуацию в лагере оппозиции.

Луценко, по мнению эксперта, путает карты лидеров оппозиции и не будет привлечен ими к активной деятельности. «Да, видимо, Луценко рассчитывал на какую-то особенную роль. И, видимо, это не входит в планы лидеров оппозиции. Они между собой разобраться не могут, кто кому Рабинович. А если туда добавлять еще и Луценко, то он будет совсем путать карты. Это ожидаемая реакция. И он (Луценко, – ред.) это знал. Потому он и высказывался пренебрежительно в отношении лидеров оппозиции. Однако для меня это совсем не означает, что он (Луценко, – ред.) может претендовать на это самое лидерство», – считает Погребинский.

Политолог убежден, что наибольшие перспективы среди оппозиционеров в президентской гонке сегодня имеет Виталий Кличко. «На мой взгляд, (наибольшие шансы – ред.) сегодня оказаться человеком, который будет противостоять Януковичу на президентских выборах, имеет Виталий Кличко. Что касается других, то их шансы, конечно, намного меньше. А Яценюк, мне кажется, вышел на нисходящую линию своей политической карьеры. Я даже сомневаюсь, что он удержится на позиции лидера «Батькивщины» до президентских выборов. Там идут такие процессы», – отметил он.

По мнению Михаила Погребинского, источник проблем объединенной оппозиции заложен в недовольстве Арсением Яценюком «старой гвардией» и рядовыми депутатами. В то же время, политолог убежден, что такие политики как Анатолий Гриценко, не оказывают на лидера ОО существенного влияния. «Дело тут даже не в Гриценко. Гриценко всегда выступает в роли «бабы Яги», которая против. Это не показательно. А то, что старая «Юлина гвардия» не довольна, то, что рядовые члены не довольны, – это видно хотя бы по тому, что его (Яценюка, – ред.) не особенно приветствовали на митинге. Он просто неадекватен в этой роли (лидера оппозиции, – ред.). Поэтому, мне кажется, его политическая карьера идет на нет», – резюмировал эксперт.