Журналисты установят под МВД палатку-напоминание об избитых коллегах

Как сообщили УНИАН в “Стоп цензуре!”, журналисты установят палатку, чтобы ежедневно напоминать правоохранительным органам об их обязанности расследовать обстоятельства нападения на журналистов Ольгу Сницарчук и Влада Соделя, установить вину нападавших и наказать тех работников МВД, которые не обеспечили общественный порядок и допустили избиение журналистов.

В "Стоп цензуре!" считают, что на прошлой неделе представители МВД, а также с их подачи ряд политиков неоднократно и сознательно распространяли недостоверную и непроверенную информацию по поводу избиения журналистов 18 мая.

Временный информационный центр будет собирать материалы об избиении журналистов 18 мая и контролировать ход выполнения требований Движения.

В частности, как говорится в заявлении “Стоп цензуре!”, участники движения требуют от Министерства внутренних дел:

- эффективного расследования избиение и препятствование профессиональной деятельности наших коллег, с привлечением фото- и видеоматериалов, предоставленных журналистами, а также материалов журналистских расследований;

- проведения и обнародования результатов служебной проверки, а также возбуждения уголовного дела в отношении работников МВД, которые присутствовали во время избиения журналистов и проигнорировали действия нападавших;

- публичного обнародования информации об основаниях, в т.ч. копий соответствующих документов сопровождения автомашинами ГАИ БРДМ, принимавшего участие в столкновениях на ул. Малой Житомирской;

- еженедельного публичного отчета о ходе этих расследований и проверок.

С сегодняшнего дня в палатке будут круглосуточно дежурить журналисты движения.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодыми людьми в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодые люди спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Владислава Соделя, которые снимали драку.

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они избивали "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф. Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили стражей порядка защитить их.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 УКУ (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападения были переквалифицированы в хулиганство. 21 мая милиция сообщила о задержании подозреваемого в избиении журналистов “5 канала” Сницарчук и газеты «КоммерсантЪ» Соделя во время массовой акции в Киеве 18 мая. 22 мая суд отпустил задержанного Вадима Титушко под залог, хотя министр МВД Виталий Захарченко заявлял, что милиция будет добиваться ареста подозреваемого.