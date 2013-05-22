Киевсовет отказался отдавать СБУ дом в центре Киева

В то же время депутаты согласились отнести это здание к сфере управления СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня на заседании сессии. Сначала проектом предусматривалось передать площади из коммунальной в государственную собственность и отнести к сфере управления Службы безопасности, но депутаты согласились голосовать за проект при условии, что будет изъята передача в государственную собственность. Такой вариант поддержали 63 из 87 зарегистрированных в зале депутатов. Депутаты от фракции УДАР во время обсуждения напомнили, что этот проект решения уже в третий раз выносится на рассмотрение сессии, и предыдущие два раза он не набирал необходимого количества голосов поддержки. Как отмечалось, согласно регламенту дважды отклоненный проект не может в третий раз выноситься в сессионный зал. В то же время начальник департамента коммунальной собственности КГГА Дмитрий Парфененко, который докладывал этот вопрос, объяснил, что СБУ настаивает на рассмотрении этого вопроса. Поэтому предложил все же вынести его на голосование.

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Кроме того, депутаты приняли другое решение, которое касается передачи в сферу управления прокуратуры Киевской области нежилых помещений в доме №27/2 лит. “А” на бульваре Леси Украинки. Общая площадь переданных помещений составляет 2126 квадратных метров. Установлено, что прокуратура области имеет право осуществлять все действия по эффективному использованию помещений, кроме отчуждения и передачи в пользование третьим лицам. За это решение проголосовали 70 из 90 зарегистрированных в зале депутатов.