Яценюк предлагает вызвать Азарова на ВСК относительно избиения журналистов

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк предлагает вызвать премьер-министра Николая Азарова на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, которую планируется создать для расследования факта избиения журналистов во время массовых акций 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время заседания парламента.

Он выразил возмущение реакцией Азарова на сегодняшнюю акцию журналистов во время заседания Кабмина.

Яценюк обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку, чтобы его выступление считалось депутатским запросом, и чтобы Рыбак сам позвонил по телефону Азарову и напомнил о том, что такие его действия вредят репутации Украины.

Яценюк отметил, что завтра должна быть создана ВСК относительно событий 18 мая, и на ее заседание нужно вызвать Азарова. “А генеральный прокурор должен немедленно вмешаться, чтобы научить премьер-министра Украины Николая Азарова исполнять закон и уважать людей и журналистов”, - сказал Яценюк.