Яценюк требует от Януковича оценить «провокации партии власти»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

По словам Яценюка, в связи с теми “провокациями со стороны партии власти, которые состоялись в субботу, Украина не то, что в ЕС не придет, Украина станет еще более изолированной, чем некоторые страны бывшего Советского Союза”.

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“Мы требуем от Виктора Януковича, как от главы Украинского государства, его персональной президентской реакции на то, что происходит в Украине”, - отметил Яценюк.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок предложил уже завтра заслушать руководителей силовых структур относительно событий 18 мая в Киеве, где проходила акция “Вставай, Украина!” и антифашистская акция.