Яценюк требует от Януковича оценить «провокации партии власти»
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк требует от Президента Украины Виктора Януковича реакции на факты избиения людей во время акций 18 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета парламента.
По словам Яценюка, в связи с теми “провокациями со стороны партии власти, которые состоялись в субботу, Украина не то, что в ЕС не придет, Украина станет еще более изолированной, чем некоторые страны бывшего Советского Союза”.
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“Мы требуем от Виктора Януковича, как от главы Украинского государства, его персональной президентской реакции на то, что происходит в Украине”, - отметил Яценюк.
Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок предложил уже завтра заслушать руководителей силовых структур относительно событий 18 мая в Киеве, где проходила акция “Вставай, Украина!” и антифашистская акция.