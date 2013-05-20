Учительница, которую пытаются выселить из Печерска, узнала напавших на журналистов

Об этом пишут «Вести».

«Я видела фотографии тех ребят. Четверых налетчиков я точно узнала. Это они постоянно нападают на мой дом. То вещи выносят, то забор ломают, - говорит Москаленко. - 30 апреля снесли часть здания. Тогда их было человек двадцать. За это каждый получил по 200 долл. Как раз после сноса с ними рассчитывались перед входом в Ботсад, мои соседи это видели».

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Как сообщал УНИАН, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской в Киеве неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя.

По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками «свободовцев».

Как сообщалось, киевская учительница Нина Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже больше года. Ориентировочно, участок в 20 соток на Печерских холмах оценивается в 3 млн долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестен. Однако от этого владельца в адрес Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей стали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместе с тем милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.

29 апреля состоялась очередная попытка рейдерского захвата дома Москаленко. По данням ВО «Свобода», в то время, когда сама Москаленко находилась на заседании суда, в ее двор ворвались около 30 человек.

Рейдеры, ворвавшись во двор, сломали забор, разбили окна дома и выбили двери. "Нападавшие силой выбросили на улицу старушку Анну Макаровну - мать Нины, они попытались попасть в другую, отделенную часть дома. Тогда как часть молодых пыталась ворваться в дом, остальные громили все в доме", - говорится в сообщении ВО "Свобода". Для матери Москаленко вызвали скорую помощь. По предварительной информации, в результате стресса у женщины случился сердечный приступ.

Рейдеры с использованием электрических строительных инструментов разломали большую часть имущества и даже разрушили часть стен. Однако, так и не попав в остальные комнаты, они покинули дом.

29 апреля было открыто уголовное производство по факту повреждения дома, где проживает Москаленко. Как отмечается сообщении правоохранителей, в действительности демонтажные работы были проведены в части дома, которая, согласно решению суда, принадлежит другому лицу, а не семье Москаленко.