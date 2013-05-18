Крещатик от Европейской площади до Майдана огораживают турникетами

Как передает корреспондент УНИАН, мужчина, который выгружает эти турникеты из грузовика МАN, объяснил, что это делается с тем, чтобы подготовить территорию для проведения ралли.

По его словам, ралли пройдет после того, как оппозиция от Европейской площади пройдет к Софийской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщина”, оппозиция планирует, как и раньше, идти от Европейской площади к Софийской площади через Крещатик, поворачивая возле Майдана Незалежности.

Как известно, ранее лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк не исключал, что будет задействован другой маршрут в случае перекрытия части Крещатика от Европейской площади до Майдана Незалежности.

Тогда предусматривалось, что сторонники оппозиции пойдут от Европейской площади вверх по улицы Грушевского, а затем с переходом на улицу Институтскую, минуя Банковую и Майдан Незалежности, к Софийской площади.