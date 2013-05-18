Крещатик от Европейской площади до Майдана огораживают турникетами
Крещатик от Европейской площади до Майдана Незалежности огораживают турникетами, чтобы подготовить территорию для проведения ралли.
Как передает корреспондент УНИАН, мужчина, который выгружает эти турникеты из грузовика МАN, объяснил, что это делается с тем, чтобы подготовить территорию для проведения ралли.
По его словам, ралли пройдет после того, как оппозиция от Европейской площади пройдет к Софийской площади.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщина”, оппозиция планирует, как и раньше, идти от Европейской площади к Софийской площади через Крещатик, поворачивая возле Майдана Незалежности.
Как известно, ранее лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк не исключал, что будет задействован другой маршрут в случае перекрытия части Крещатика от Европейской площади до Майдана Незалежности.
Тогда предусматривалось, что сторонники оппозиции пойдут от Европейской площади вверх по улицы Грушевского, а затем с переходом на улицу Институтскую, минуя Банковую и Майдан Незалежности, к Софийской площади.