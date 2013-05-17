На должность главы Верховного Суда есть два претендента

На должность председателя Верховного Суда Украины выдвинуты две кандидатуры — Ярослава Романюка и Виктора Кривенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на съезде судей ВСУ.

Кроме того, 33 из 46 судей проголосовали за то, чтобы обсуждение указанных кандидатур проходило в отсутствие представителей СМИ, которые после принятия решения удалились из зала заседания.