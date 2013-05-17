На должность главы Верховного Суда есть два претендента
10:35, 17 мая 2013Политика
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На должность председателя ВСУ претендуют Романюк и Кривенко.
Ярослав Романюк
На должность председателя Верховного Суда Украины выдвинуты две кандидатуры — Ярослава Романюка и Виктора Кривенко.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на съезде судей ВСУ.
Кроме того, 33 из 46 судей проголосовали за то, чтобы обсуждение указанных кандидатур проходило в отсутствие представителей СМИ, которые после принятия решения удалились из зала заседания.
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