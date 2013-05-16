Тимошенко заявила в прокуратуру о преступлении со стороны тюремщиков

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 15 мая подала заявление в прокуратуру Харьковской области о преступлении со стороны работников Государственной пенитенциарной службы Украины и Качановской исправительной колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил защитник Тимошенко Александр Плахотнюк.

По его словам, копия заявления была направлена в Печерский райсуд Киева и начальнику Качановской колонии.

В заявлении Тимошенко отмечает, что ни разу не отказывалась от своего этапирования на судебное заседание, а «наоборот - ультимативно требовала в письменном виде и во время разговоров с Колпащиковым в обязательном порядке доставить меня на эти суды, несмотря на сложное состояние моего здоровья».

Она утверждает, что каждый раз руководство Качановской колонии и ГПтСУ фальсифицировали акты о ее якобы отказе быть доставленной на судебное заседание, так же и 15 мая, несмотря на два письменных заявления.

Экс-премьер заявляет, что все акты о якобы ее отказе от участия в судебных заседаниях Печерского райсуда являются «сознательно и преступно сфальсифицированными. В то время, когда я требовала в письменном виде и устно доставить меня в суд по допросу всех свидетелей по делу Щербаня (Марьинкова, Зайцева, Таруту, Кужель, Щербаня, Гайдука, Кириченко), меня обманом и силой лишили права на защиту».

Тимошенко требует от харьковского прокурора обеспечить присутствие надзирающего прокурора во время организации ее доставки в суд «каждый раз, когда планируются такие заседания по допросу свидетелей по делу Щербаня».

Плахотнюк заявил, что заявление зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований и ведется проверка.

Отказ в удовлетворении этого заявления Тимошенко будет считать соучастием всех должностных лиц, которым направляется это заявление, в преступлении против правосудия.

Как сообщал УНИАН, 15 мая следственный судья Печерского райсуда Киева провел в режиме видеоконференции допрос свидетеля обвинения по делу об убийстве Евгения Щербаня Кириченко, который сейчас находится на территории США.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко 14 мая заявил, что экс-премьер, несмотря на состояние здоровья, требует своей доставки на заседание Печерского райсуда Киева.

В свою очередь, пенитенциарная служба заявила, что Тимошенко воздерживается от высказывания каких-либо пожеланий относительно своего этапирования 15 мая на заседание Печерского районного суда Киева.

Начальник Качановской колонии Игорь Колпащиков заявил, что «она продолжает свою двойную игру, пишет в заявлениях одно, но не соглашается на выписку из больницы, не соглашается проследовать в автомобиль, и не отказывается от обвинений и шантажа сотрудников пенитенциарной службы», - сказал Колпащиков.

По его словам, в последнем заявлении Тимошенко обвиняет пенитенциарную службу в том, что ее доставку не организуют с применением силы.

Сегодня, 16 мая, пресс-служба ГПтСУ сообщила о том, что адвокаты Тимошенко готовят очередную провокацию против сотрудников пенитенциарной службы. В частности, речь идет о возможности распространения ложных заявлений со стороны защитников осужденной, опять же, по вопросу ее этапирования.