Конфликт Кабмина и Президента вокруг Владимира Терещенко пока исчерпан

Заместитель министра обороны Украины Владимир ТЕРЕЩЕНКО ушел в отставку.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, сегодня во время совещания с руководящим составом Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины глава оборонного ведомства Анатолий ГРИЦЕНКО в торжественной обстановке поблагодарил В.ТЕРЕЩЕНКО за ту большую работу, которую он выполнил во время пребывания в должности заместителя министра обороны Украины.

А.ГРИЦЕНКО на период до назначения своего нового заместителя возложил исполнение обязанностей В.ТЕРЕЩЕНКО на другого заместителя – Валерия ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «Об остановке действия распоряжения Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2007 года № 762-р» об освобождении В.ТЕРЕЩЕНКО от должности заместителя министра обороны Украины.

Одновременно Президент обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности указанного акта Кабинета Министров Украины.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН, комментируя распоряжение Кабмина об освобождении В.ТЕРЕЩЕНКО, подчеркнул, что «недопустимым является то, что такое решение относительно одного из руководителей Минобороны, на которое Законом «Об обороне Украины» возложено обеспечение проведения в жизнь государственной политики в сфере обороны, принято без согласования с Президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины”.

Кабинет Министров Украины распоряжением №762-р от 26 сентября 2007 года освободил В.ТЕРЕЩЕНКО за нарушение присяги государственного служащего.

Как сообщалось, В.ТЕРЕЩЕНКО был назначен на должность заместителя министра обороны Указом Президента Украины от 25 февраля 2005 года. В.ТЕРЕЩЕНКО, среди прочего, отвечал за производство и утилизацию боеприпасов.