ВР планирует определиться с объединением должностей главы КГГА и Киевсовета

Проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины на 14-17 мая предусмотрено, в частности, рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон “О столице Украины — городе-Герое Киеве” (относительно объединения должностей главы Киевской городской государственной администрации и председателя Киевского городского Совета).

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Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, расписанием предусмотрено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения мероприятий уголовно-правового характера относительно юридических лиц; в проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине.