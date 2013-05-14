ВР планирует определиться с объединением должностей главы КГГА и Киевсовета

09:20, 14 мая 2013
Политика
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Верховная Рада на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об объединении должностей председателей КГГА и Киевсовета.

Рада

Проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины на 14-17 мая предусмотрено, в частности, рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон “О столице Украины — городе-Герое Киеве” (относительно объединения должностей главы Киевской городской государственной администрации и председателя Киевского городского Совета).

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Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, расписанием предусмотрено рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения мероприятий уголовно-правового характера относительно юридических лиц; в проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия дискриминации в Украине.

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