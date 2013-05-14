ПР не даст голосов для назначения киевских выборов на июль

Партия регионов не даст голосов за проведение выборов местного самоуправления в Киеве, пока Конституционный суд не примет соответствующее решение.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции Партии регионов Олег Царев.

«Нет, мы не голосуем, так как до сих пор нет постановления Конституционного суда и нет понимания, законно ли это было сделано. Я думаю, мы должны на этой неделе собраться, сделать обращение в Конституционный суд, попросить ускоренно решить этот вопрос», - заявил Царев.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от фракции «Батькивщина» предлагают назначить очередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на 16 июля 2013.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной Раде Украины Юрием Одарченко и Александром Черноволенко.