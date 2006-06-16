На ЮБК активизировались оползни

В Крыму в результате сильных дождей в районе пгт Ливадия (автомобильная дорога «Гончарное – Ялта» на Южном берегу Крыма) активизировались оползни, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По словам начальника Ялтинского горуправления МЧС Юрия ГУБИНА, вышеупомянутая дорога является территориальной дорогой местного значения.

В связи с образовавшимися провалами и разрывами дорожного полотна полностью прервано движение на участках 17-го и 22-го километров, данная дорога закрыта. На 51-м км автодороги в районе санатория «Пограничник» пгт Ливадия движение осуществляется по одной полосе проезжей части.

По мнению Ю.ГУБИНА, оползень мог активизироваться из-за земляных работ, которые проводились ниже автодороги при строительстве жилого дома.

Вследствие активизации оползневых процессов на участке автодороги «Гончарное – Ялта» (51-й км) создалась аварийно опасная обстановка, невозможна доставка грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Ливадию, а также под угрозой срыва находится проведение ежегодного чемпионата Украины по авторалли.

В настоящее время силами Ялтинского ДЭУ все аварийно-опасные участки автодороги обозначены запретительными знаками и ограждены. Движение на вышеуказанных участках запрещено. На месте происшествия работают специалисты Ялтинского городского управления МЧС, сотрудники Ялтинского ДЭУ. Срок выполнения работ по инженерной защите аварийно-опасных участков дороги зависит от сроков выделения средств, ориентировочно это около 800 тыс. грн.

Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли специалисты МЧС, службы автомобильных дорог в АРК, руководители местных органов власти.

Всего же, по данным МЧС, на территории Большой Ялты находится более 500 оползней. «Грунт ползет то там, то здесь, пока причиняя только более или менее мелкие неприятности, но, по словам специалистов, до чрезвычайных ситуаций – рукой подать: достаточно лишь дополнительного обводнения грунта или небольшого сейсмического колебания», – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.