Адвокат: Юлия Владимировна находилась в лучших условиях, чем другие заключенные

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

“Не секрет, что Юлия Владимировна за весь год заключения находилась в несколько лучших условиях, чем другие заключенные... Кроме того, если исходить из того, что правительство Украины, хотя и с опозданием, госпитализировало Тимошенко и предоставило допуск к ней немецких врачей. Это нарушение, но до истязаний не дотянули”, - отметила В.Теличенко, подчеркнув, что в этой части рассмотрения иска Европейский суд по правам человека продемонстрировал непредвзятость.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский суд по правам человека признал, что предыдущее задержание Ю.Тимошенко было своевольным и политически мотивированным.

Согласно решению, суд в частности, признал, что не было нарушения статьи 3 Конвенции (запрещение истязаний - УНИАН) относительно плохого обращения с Ю.Тимошенко во время ее транспортировки в госпиталь 20 апреля 2012 года.

Вместе с тем, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей нежели, те, которые установлены Конвенцией.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предыдущего задержания Ю.Тимошенко.