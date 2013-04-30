Сегодня Евросуд огласит решение по Тимошенко

В Страсбурге определят, были ли нарушены ее права и были ли основания для нареканий на незаконность заключения, пытки и политические мотивы судебных преследований.

Защита бывшего премьер-министра говорит, что не сомневается в том, что жалоба будет удовлетворена, европейские эксперты уже называют решение Евросуда «символичным», - отмечает Радио Свобода.

Резолюция Европейского суда будет обнародована на публичном заседании, хотя представители этого учреждения отмечают, что это решение не является окончательным и вступит в силу, если в течение трех месяцев оно не будет обжаловано.

Между тем, в Евросоюзе говорят, что уже тот факт, что дело Тимошенко было рассмотрено в Европейском суде по ускоренной процедуре, свидетельствует о его исключительной важности. Специалист по украинско-европейским вопросам и исследователь из Института Томаса Мора Лорен Винатье прогнозирует, что нынешнее решение будет иметь определенный символичный смысл.

«Европейский суд по правам человека - это единственное учреждение Европы, которое занимается правами граждан, - отмечает он. Это - институт морали, имеющий большое значение, престиж и авторитет. Тот факт, что решение (по делу Тимошенко) принимается так быстро, имеет большое символическое значение».

Эксперт указывает на то, что таким образом будет выражена официальная позиция специализированного учреждения о том, что в Евросоюзе называют политически мотивированными преследованиями оппозиционеров в Украине. Таким образом, Европа продолжает давить на украинскую власть с помощью ценностей и европейских стандартов, - добавляет Винатье.

Вместе с тем относительно выполнения решений Европейского суда в объединенной Европе настроены пессимистично. В этом контексте Лорен Винатье приводит примеры России и Турции, граждане которых почти каждый день жалуются в Евросуд. Государства выплачивают этим людям компенсации, обусловленные судебными решениями, однако это мало влияет на положение с правами человека в этих государствах.