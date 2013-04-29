Адвокат думает, что через полгода у Тимошенко появится шанс выйти из тюрьмы

Представитель экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека Валентина Теличенко прогнозирует признание ЕСПЧ нарушения прав Ю.Тимошенко в ходе судебного рассмотрения "газового дела" и возможность освобождения экс-премьера из-под стражи через полгода, если до этого она не будет помилована.

Об этом она сказала сегодня в комментарии УНИАН.

"У меня нет сомнений, что суд признает нарушение ст.5 Европейской конвенции (Конвенция по правам человека) - незаконность ареста Тимошенко", - сказала В.Теличенко.

Она не исключает, что ЕСПЧ признает нарушение прав Ю.Тимошенко в части запрета пыток, поскольку экс-премьер была госпитализирована лишь спустя почти 2 месяца после соответствующего решения суда.

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"Но самое важное: суд признает нарушение ст.18 Европейской конвенции, то есть, политические мотивы ареста Ю.Тимошенко, поскольку решение выносил судья Родион Киреев, который впоследствии выносил приговор. То есть, будут установлены политические мотивы в его решении", - пояснила В.Теличенко.

Таким образом, как подчеркнула представитель интересов экс-премьера, такое решение даст возможность защите Ю.Тимошенко обратиться в Верховный суд Украины с требованием отмены приговора Р.Киреева, не ожидая решение ЕСПЧ о нарушении в отношении Ю.Тимошенко права на справедливый суд.

По словам В.Теличенко, таким образом, пройдет около 5 месяцев, пока решение, которое будет оглашено 30 апреля 2013 года, вступит в законную силу. "Если украинская судебная система - Верховный суд - сработает законно и приговор Тимошенко будет отменен, то где-то через полгода у нее будет шанс выйти из тюрьмы", - резюмировала В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека объявит решение по делу «Юлия Тимошенко против Украины».

Согласно сообщению, решение будет объявлено в рамках публичных слушаний в Страсбурге.

Жалоба Ю.Тимошенко была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного содержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, не предоставление надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой перевозки, постоянный надзор в госпитале.

Кроме того, бывший украинский премьер обжаловала умышленный характер своего содержания под стражей без достаточного количества юридических обоснований.