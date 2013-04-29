Фесенко думает, что перевыборы в 5 округах назначат на июль-август

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции.

В частности, эксперт напомнил, что Конституционный суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению относительно перевыборов в проблемных округах.

“Четыре месяца фактически не было решения, и сейчас Конституционный суд отказался”, - сказал В.Фесенко и добавил, что теперь “кризис” вокруг проблемных округов должна законодательно урегулировать Верховная Рада Украины, а затем решением Центральной избирательной комиссии должны быть назначены выборы.

«Думаю, это будет сделано, скорее всего, в мае. Но содержание этой комбинации фактически заключается в том, что решение о проведении перевыборов в проблемных округах было оттянуто, и сейчас эти перевыборы состоятся не раньше лета: или конец июля, или август месяц, что, в принципе, отвечает интересам власти», - сказал он.

При этом, по словам В.Фесенко, оппозиция фактически не отреагировала на эту ситуацию, и вынуждена будет «играть по тем правилам, которые предлагает власть».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

Впоследствии народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд для решения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах.

23 апреля стало известно, что КС отказал в открытии конституционного производства по делу по предоставлению 54 народных депутатов Украины относительно перевыборов в пяти проблемных округах.

После этого министр юстиции Александр Лавринович выразил мнение, что повторные выборы в ВР в проблемных избирательных округах должна назначить ЦИК на основе отдельного закона о проведении выборов в этих округах.

25 апреля Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект закона «О повторных выборах народных депутатов Украины в Верховную Раду Украины VІІ созыва в некоторых одномандатных избирательных округах в связи с невозможностью достоверного установления итогов голосования и результатов выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года».

Согласно проекту, выборы будут проводиться на основании решения ЦИК, которое должно быть принято не позднее, чем через 15 дней после вступления в силу указанного закона.