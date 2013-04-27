Решение о помиловании Тимошенко не поддержал ни один член комиссии при президенте

Решение о помиловании прежнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко является преждевременным.

На этом акцентировал глава Комиссии при Президенте Украины в вопросах помилования Геннадий Васильев, сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства.

По его словам, во время заседания 27 апреля Комиссия рассмотрела материалы относительно 8 человек, в том числе ходатайство относительно помилования экс-премьера.

«Комиссия проголосовала единогласно за то, чтобы отклонить ходатайство народных депутатов-женщин к Президенту Украины о помиловании. Выходили из обстоятельств дела, приняли во внимание вывод научных заведений о возможности применения акта о помиловании», - отметил Г.Васильев.

«Учитывая те обстоятельства, что по трем уголовным делам не приняты решение судами относительно ее виноватости или невиноватости, мы сочли необходимым отправить запрос от Комиссии в научные учреждения с тем, чтоб они предоставили свои выводы, можно ли при таких обстоятельствах применять акт Президента о помиловании, акт гуманности. Мы получили вывод о том, что если бы такое решение принималось Комиссией, оно было бы преждевременным», - сказал глава Комиссии.

Г.Васильев также подчеркнул: «Законом прямо предусмотрено, что помилование может применяться только относительно осужденных лиц».

«Члены Комиссии выходили из того, что если завтра по тем делам, которые сейчас находятся на стадии судебного разбирательства или досудебного расследования, будет принято решение судом о ее виноватости с определением соответствующего срока наказания – как это будет воспринято потерпевшей стороной?», - спросил Г.Васильев.

При этом он назвал сегодняшнее решение Комиссии «единственным правильным».

«Я считаю, что в данном случае принято единственно правильное решение Комиссии при Президенте Украины в вопросах помилования, и мы будем хлопотать перед Президентом о неприменении акта о помиловании относительно Юлии Тимошенко», - подчеркнул Г.Васильев.

Он также сообщил, что Комиссией было принято решение рекомендовать Главе государства помиловать двух осужденных, чьи дела рассматривались во время заседания 27 апреля.