Одарич заявляет, что охранники не впускают его в кабинет

На своей странице в Facebook С.Одарич написал, что доступ в его рабочий кабинет утром заблокирован частной охранной фирмой, которая отказалась называться.

«Очевидно, милиция отказалась выполнять незаконные указания путчистов», - написал С.Одарич.

По теме: Черкасский губернатор считает, что Одарич - больше не мэр

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Черкасский городской совет проголосовал за отставку мэра Черкасс С.Одарича, однако решение признано непринятым.

Для принятия решения об отставке мэра за него должны были бы проголосовать 2/3 состава совета. В поименном голосовании приняли участие 40 депутатов.

Продолжаются споры, можно ли считать, что данное решение набрало 2/3 голосов, поскольку в Черкасском горсовете 60 депутатов плюс городской голова.

С.Одарич считает, что решение о его отставке не принято, поэтому не считает себя уволенным. Он также допускает, что будет оказываться давление на депутатов, чтобы в дальнейшем набрать необходимое количество голосов для его увольнения.

Секретарь горсовета Виктор Горкун, который начал исполнять обязанности городского головы, сообщил, что забрал печать Черкасского горсовета и исполкома, которую С.Одарич сдал в канцелярию. По словам В.Горкуна, внесены соответствующие изменения в регистрационные документы и с 25 апреля он приступает к работе.