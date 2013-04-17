В Сумах Ленина поменяют на Кондратьева

В Сумах городской совет на внеочередной сессии 17 апреля поддержал идею демонтажа памятника-бюста В.И. Ленина, находящегося около Дома культуры «Химик» ПАО «Сумыхимпром».

Как передает корреспондент УНИАН, на рейтинговом голосовании 47 депутатов из 67 присутствовавших на сессии проголосовали за демонтаж указанного бюста.

Против этого выступили представители фракции Партии регионов и коммунисты.

Городскому голове Сум Геннадию Минаеву поручена подготовка соответствующего проекта решения на следующую сессию, которая состоится в мае.

На месте демонтированного бюста со временем предлагается установить памятник полковнику Герасиму Кондратьеву, который считается основателем Сум.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Игорь Мирошниченко вместе с группой сторонников ВО «Свобода» 15 февраля разрушил памятник Ленину в г. Ахтырка Сумской области. Позже мэр Сум Г. Минаев высказался за снос существующих аналогичных памятников и в областном центре.