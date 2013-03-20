Мирошниченко обещает снести еще один памятник Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«В этом году планируем в моем родном городе установить памятник жертвам кровавого московского тирана. Кто готов помочь финансами или идеями относительно вида этого знака - заявляйте о своем желании в личных сообщениях. А памятника Ленину в Лебедине не будет. Его уже уничтожали раз семь и уничтожат окончательно. Я обещаю!!!», - заявил И.Мирошниченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля сторонники ВО «Свобода» во главе с народным депутатом Игорем Мирошниченко разрушили памятник Ленину в Ахтырке. На постаменте остались лишь ноги Ленина, которые позднее демонтировали.

12 марта сторонники КПУ на месте разрушенного памятника Ленину установили новый памятник, восстановив его за счет собственных средств, а также пожертвований жителей и коммунистов Ахтырки, Конотопа, а также других населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.