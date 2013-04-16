Оппозиция требует от Рыбака объявить фамилии отсутствующих в ВР

Фракция "УДАР" требует от председателя Верховной Рады Владимира Рыбака объявить результаты письменной регистрации народных депутатов, а также фамилии тех, кто отсутствует на пленарном заседании сегодня.

Такое требование от фракции озвучил народный депутат Павел Розенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Он заметил, что В.Рыбак должен сделать соответствующее объявление, поскольку ранее была достигнута договоренность об этом. "Сделайте это, как и во время предыдущих пленарных заседаний", - обратился П.Розенко к спикеру.

Как сообщалось, на совещании оппозиционных фракций во время решения вопроса относительно персонального голосования народными депутатами была достигнута договоренность, что спикер в начале каждого заседания будет делать объявление о результатах письменной регистрации депутатов и количестве тех, кто отсутствует на заседании.