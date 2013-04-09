Путина прелести Femen не впечатлили: вот если бы колбасу показали или сало...

Как сообщает РИА Новости, Путин ответил в традиционно-ироничном стиле с элементами кулинарных образов.

"Что касается девушек, да... Я с утра позавтракать не успел. Если бы они мне, как говорят, колбасу показали или сало, это бы меня порадовало, а те прелести, которые они демонстрируют - не очень", - сказал российский лидер.

Как сообщали СМИ, в тот момент, когда Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на Ганноверской промышленной ярмарке стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди многочисленных журналистов, прорвались за ограждение к лидерам двух стран, разделись по пояс и стали выкрикивать нецензурные лозунги на английском языке. Эти же фразы были написаны на их телах.

"Слава Богу, что гомосексуалисты здесь не разделись", - добавил российский лидер.

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Примечательно, что несколькими часами ранее в Германии Путин высказал мнение, что такая акция "помогает раскручивать"Ганноверскую ярмарку.

Вместе с тем российский лидер отметил, что все-таки "по политическим вопросам лучше дискутировать в одетом виде".