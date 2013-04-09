В нападении Femen на Путина участвовали гражданки трех стран

01:48, 09 апреля 2013
Мир
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Власти Ганновера начали уголовное расследование против активисток движения Femen, задержанных после акции против Владимира Путина.

Акция в Ганновере, 8 апреля 2013 г. / Фото : ddp.images

Дело возбуждено по статье 103 уголовного кодекса Германии (оскорбление государственных органов и представителей иностранных правительств). Вместе с тем, издание отмечает, что, в соответствии с законодательством, делу будет дан ход только в том случае, если этого пожелает пострадавшая сторона, в противном случае оно будет закрыто.

Пока ни Путин, ни Ангела Меркель на тему возможного наказания активисток не высказывались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал акцию Femen хулиганством, однако подчеркнул, что не призывает наказывать девушек.

В заметке местной газеты HAZ говорится, что после акции полиция задержала и допросила пятерых девушек в возрасте от 18 до 33 лет. Две из них гражданки Германии, две — Украины и одна — России.

Активистки Femen разделись перед Путиным и Меркель, которые 8 апреля посещали выставку в Ганновере. На телах были написаны нецензурные лозунги, аналогичные лозунги активистки выкрикивали, сообщает Лента.ру.

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