В нападении Femen на Путина участвовали гражданки трех стран
Власти Ганновера начали уголовное расследование против активисток движения Femen, задержанных после акции против Владимира Путина.
Дело возбуждено по статье 103 уголовного кодекса Германии (оскорбление государственных органов и представителей иностранных правительств). Вместе с тем, издание отмечает, что, в соответствии с законодательством, делу будет дан ход только в том случае, если этого пожелает пострадавшая сторона, в противном случае оно будет закрыто.
Пока ни Путин, ни Ангела Меркель на тему возможного наказания активисток не высказывались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал акцию Femen хулиганством, однако подчеркнул, что не призывает наказывать девушек.
В заметке местной газеты HAZ говорится, что после акции полиция задержала и допросила пятерых девушек в возрасте от 18 до 33 лет. Две из них гражданки Германии, две — Украины и одна — России.
Активистки Femen разделись перед Путиным и Меркель, которые 8 апреля посещали выставку в Ганновере. На телах были написаны нецензурные лозунги, аналогичные лозунги активистки выкрикивали, сообщает Лента.ру.