ЦИК зарегистрировал всех депутатов от ПР

Центризбирком зарегистрировал 179 народных депутатов, в том числе 175 – от Партии регионов, троих – от блока «Наша Украина – Народная самооборона» и одного – от Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

Все зарегистрированные народные депутаты получат временные удостоверения.

Среди присутствующих депутатов от Партии регионов нет лидера партии, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и первого вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА.