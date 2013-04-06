На Харьковщине бизнесмен «сэкономил» на налогах полмиллиона долларов

В Харьковской области разоблачен предприниматель, который уклонился от уплаты более 4,5 млн грн налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Сергея Миронова.

По его сведениям, физическое лицо-предприниматель закупал подсолнечник у жителей Луганской области за наличные средства. Вместе с тем он создал в Харьковской области фиктивное предприятие, в финансово-хозяйственной и налоговой отчетности которого отображал закупки. Таким образом предприниматель за период с сентября по декабрь 2011 года уклонился от уплаты более 4,5 млн грн НДС.

Сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается досудебное следствие.