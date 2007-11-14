Социалист Николаенко считает, что некоторые его однопартийцы зажирели

Министр образования и науки Украины, социалист Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что «оранжевая» коалиция будет создана, но долго она не проработает.

Об этом С.НИКОЛАЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

«На мой взгляд, «оранжевая» коалиция будет, но она работать долго не сможет», - заявил социалист.

«Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО – УНИАН) – это человек, который хорошо бежит на короткие дистанции, спринтер бежит. А на длинные дистанции нет у нее запаса, - отметил С.НИКОЛАЕНКО. - Это надо инновационные подходы, нужна глубина. Это не ее, скажем так».

Говоря о перспективах СПУ, С.НИКОЛАЕНКО отметил, что социалисты «начинают широкий поход за соблюдением конституционных прав и свобод украинских граждан». По его словам, СПУ определяется с теми вопросами, от которых отходить не будет (антиНАТО, вопросы языка, земельный вопрос и т.д.).

С.НИКОЛАЕНКО также сказал, что без левоцентристких партий государство не сможет нормально развиваться. При этом он отметил, что некоторые социалисты «немножко зажирели». «В том числе отдельные министры (зажирели – УНИАН), - сказал министр образования и науки Украины. – Злее надо быть...».