В оппозиции знают как добиться выборов в Киеве

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Батькивщины», скоро Верховная Рада будет рассматривать вопрос о назначении выборов городского председателя Киева и Киевского городского совета.

«Янукович и Партия регионов хотят отменить эти выборы, отобрать у нас право избирать себе власть и уничтожить местное самоуправление в столице», - отмечают в оппозиции.

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По убеждению оппозиционеров, сегодня киевляне не имеют законно избранного городского председателя, потому что «у «регионалов», оккупировавших всю Украину и нашу столицу, нет никаких, даже призрачных шансов продавить в кресло городского председателя своего человека».

«Им не помогут ни массовые фальсификации, ни админресурс, ни купленная за награбленные у украинцев деньги гречка – киевлян не запугаешь и не купишь», - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, оппозиция отмечает, что недавний снежный апокалипсис, в котором оказался Киев, показал, что власть Партии регионов и ее «наместник, назначенный Януковичем», бросили киевлян на произвол судьбы.

Они напоминают, что по закону, выборы Киевского городского председателя и депутатов городского совета должны состояться не позднее 2 июня 2013 года. «После этой даты Киевсовет не будет иметь никакого морального и конституционного права руководить нашим городом и распоряжаться его судьбой», - отмечается в сообщении.

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Также в оппозиции убеждены, что Партия регионов и их «сателлиты» не желают голосовать за назначение киевских выборов на 2 июня и хотят перенести их на 2015 год. «Однако власть будет вынуждена пойти на уступки, если под Верховную Раду придут десятки тысяч киевлян с требованием проведения выборов», - убеждены они.