В КС оппозиции показали представление о выборах в Киеве - 8 страниц мелким почерком

Председатель Конституционного Суда Украины Анатолий Головин сообщил, что коллегия суда на этой неделе определится с рассмотрением представления 48 народных депутатов относительно даты проведение выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат Юрий Одарченко (фракция “Батькивщина”), который вместе со своим коллегой Александром Чорноволенко и депутатом Киевсовета Татьяной Мелиховой посетили КС с целью ознакомления с содержанием представления относительно выборов в Киеве.

По словам Ю.Одарченко, представление “поступило в Конституционный Суд 19 марта и, со слов председателя суда, на этой неделе коллегия суда рассмотрит и назначит рассмотрение представления”.

“Если представление не окажется для коллегии сложным, то кратчайший срок его рассмотрения в Конституционном Суде может быть месяц, а если оно окажется сложным — то больше”, - отметил Ю.Одарченко.

В то же время он добавил, что данное представление касается сроков проведения очередных выборов в Киеве и в других городах.

“Вопрос внеочередных выборов - он не рассматривался, и считаем, что сейчас будет внесено постановление о внеочередных выборах и городского головы, и городского совета в Киеве, и у Верховной Рады нет никаких причин, чтобы за него не голосовать”, - подчеркнул Ю.Одарченко.

Ю.Одарченко также сообщил, что депутаты ознакомились с содержанием представления, которое, по его словам, “очень большое по размеру — 8 страниц мелким почерком”. Ю.Одарченко отметил, что в данном представлении изложено виденье ситуации Партией регионов и отмечается, что “очередные выборы в Украине должны проходить синхронно, и для того, чтобы эта синхронность была, очередные выборы должны состояться в 2015 году”.

“Вопрос внеочередных выборов не ставится в этом конституционном представлении”, - отметил он.

По словам депутата, поэтому нет никаких препятствий, чтобы без решения КС относительно данного представления поставить на голосование в парламенте проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Он отметил, что 2 апреля возле парламента состоится акция, участники которой будут требовать принятия решения о назначении на 2 июня выборов в столице.

Ю.Одарченко также отметил, что представление представили в КС Дмитрий Шпенов и Владимир Олейник, то есть депутаты от Партии регионов. По словам Ю.Одарченко, несмотря на требование оппозиции, чтобы в КС это представление представляли также депутаты-оппозиционеры, председатель ВР Владимир Рыбак «самовольно» назначил этих представителей Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», в котором говорится о том, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного Суда по этому вопросу. По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный Суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве.

21 марта Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

За данное решение проголосовали 293 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.