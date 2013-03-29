Кличко признался, что в политике жестче, чем в боксе

Об этом он сказал в интервью на телеканале ВВС в рамках программы HARDtalk, пишет Украинская правда.

"Сейчас рано говорить о президентстве, выборы будут в 2015 году", - заявил Кличко.

На вопрос о том, что в политике, как и в боксе, к такому событию нужно готовитися заранее и тренироваться, он ответил:

"Для меня не так важна должность - я хочу сделать изменения в Украине. Потому что я ее очень люблю. Если вы спрашиваете о должности, она может быть важной, может быть неважной. Сейчас мы используем каждый шаг ради изменений. Если для этого нужно стать президентом... давайте посмотрим. Сейчас рано говорить ".

Отвечая на вопрос, имеет ли он много недвижимости, Кличко ответил: "Не так много, но достаточно. Если я живу в Германии, я покупаю семье дом, когда я живу в Украине, покупаю дом в Украине".

Отвечая на вопрос ведущего о том, что сейчас создается впечатление, что Кличко больше заинтересован в политике, чем в боксе, Кличко ответил: "Да, это правда".

Он также не ответил на вопрос о том, собирается ли он покидать бокс, потому что не дрался уже 6 месяцев. "Решение о пенсии или нет я приму чуть позже. И сразу сообщу", - сказал он.

"Я дерусь каждый день в Украине, в политике. Это более жесткий бой, чем в спорте", - добавил Кличко.