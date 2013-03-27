Президент ПАСЕ: В европейском государстве не должно быть политических узников

Об этом он сказал сегодня во время встречи с дочерью экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгенией, сообщается на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"В европейском государстве не должно быть политических узников", - подчеркнул он.

Сообщается, что во время встречи Е.Тимошенко и президент ПАСЕ обсудили вопросы соблюдения прав человека в Украине и политически-мотивированного преследования «режимом Януковича» представителей оппозиции и гражданского общества.

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В этой связи Ж.-К.Миньон заявил, что государство, которое избрало европейскую интеграцию своим приоритетом, должно немедленно решить вопрос политически-мотивированных приговоров.

Е.Тимошенко также проинформировала его о ситуации с Ю.Тимошенко и о состоянии ее здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи с председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком Ж.-К.Миньон отметил, что ПАСЕ обеспокоена состоянием судебной системы и фактами выборочного правосудия по отношению к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко и экс-главе МВД Юрию Луценко.

Визит Ж.-К.Миньона в Украину будет длиться с 26 по 28 марта.