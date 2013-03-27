Президент ПАСЕ: ответы власти относительно Тимошенко и Луценко не удовлетворяют

Об этом президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон сказал сегодня во время встречи с председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам Ж.-К.Миньона, ответы представителей украинской власти относительно этих фактов не удовлетворяют ПАСЕ, и в этом вопросе от деклараций необходимо переходить к конкретным действиям.

Также в ходе встречи Ж.-К.Миньон отметил, что приоритетным вопросом для ПАСЕ относительно Украины является, среди прочего, осуществление конституционной реформы. Он подчеркнул, что ПАСЕ готова оказать поддержку, в частности и с помощью Венецианской комиссии, чтобы эта реформа была справедливой.

Президент ПАСЕ также подчеркнул важность реформирования украинской избирательной системы и избирательного законодательства, что должно стать частью конституционной реформы. Он отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы имеет возможность направить в Украину специальную комиссию, которая помогала бы в реформировании избирательной системы, и ПАСЕ уже имеет такую практику.

Необходима, по словам Ж.-К.Миньона, для Украины и реформа милиции, которая включает в себя реформу прокуратуры и правоохранительных органов как таковых.

В свою очередь, А.Яценюк отметил важность визита президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и поддержки ею реформ в Украине. Для воплощения этих реформ, убежден А.Яценюк, необходимо честно в парламенте изменять Конституцию, «а не на референдуме, как предусматривает властный закон, принятый, чтобы исключить парламент из конституционного процесса».

Он подчеркнул необходимость проведения в Украине судебной реформы и реформы правоохранительной системы, а также принятия Избирательного кодекса, который должен быть принятый заблаговременно, а не под каждые выборы.

«Без политической воли воплотить в Украине эти реформы невозможно, а Президент Янукович не демонстрирует такой политически воли», - подчеркнул председатель фракции «Батькивщина».

По его убеждению, основной причиной непродвижения реформ в Украине является экономическая и политическая коррупция. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо добиваться честных и прозрачных президентских выборов: «Только так Украина сможет эффективно двигаться по пути реформ, которых ожидает как европейское сообщество, так и украинское общество», - отметил он.

А.Яценюк также подчеркнул важность европейских миссий наблюдения за выборами в проведении честных выборов в Украине.